Порошенко о переговорах Байдена с Путиным: только единым фронтом можно победить "российского монстра"

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко приветствовал поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность введения новых санкций. Однако, по его мнению, президенту Зеленскому следует прекратить игнорировать угрозу, поскольку создается впечатление, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины больше интересует партнеров, а не действующую власть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политика в Facebook .

"Разговор между президентом США Джозефом Байденом и президентом России Владимиром Путиным по поводу эскалации российской агрессии против Украины - необходимый шаг на пути к созданию условий для предотвращения войны, но для восстановления мира должно быть сделано еще много. Исключительно важно то, что президент Байден в переговорах выступал скоординированно и единым фронтом с союзниками по НАТО", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он приветствовал непреклонную и неизменную поддержку американским руководством суверенитета и территориальной целостности Украины, а также права украинского народа самостоятельно выбирать собственный геополитический курс.

"Полностью поддерживаем подход к так называемым двум Д - призыв к немедленной деэскалации и дипломатическому пути урегулирования, - подчеркнул пятый президент Украины. - Считаем, что такой подход должен быть усилен третьим Д - деокупацией украинских территорий Донбасса и Крыма".

Политик убежден, что активное вовлечение Вашингтона в эти процессы способствовало бы достижению этой цели.

"Приветствуем задекларированную готовность США и партнеров по ЕС нанести мощный санкционный удар по России в случае дальнейшей эскалации ситуации. Цена агрессии против Украины должна быть невыносимой для Кремля, - также отметил лидер "Европейской солидарности". - Считаю, что наши партнеры не должны поддаваться российскому шантажу и по делу "Северного потока-2". Этот авантюрный проект является составной частью агрессивного замысла Кремля как против Украины, так и всей Европы и поэтому должен быть заблокирован".

Петр Порошенко назвал обнадеживающими сигналы американских партнеров о готовности продолжать усиление оборонных возможностей и устойчивости Украины.

"В то же время призываю украинские власти: прекратить игнорировать угрозу, не молчать и, самое главное, действовать - сделать все возможное для активной координации усилий с нашими союзниками для усиления давления на агрессора. Потому что создается впечатление, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины больше интересует партнеров, а не действующую власть", - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что также крайне важно, чтобы Зеленский прекратил ложную политику "партнеронезависимости", восстановил субъектность страны, отказался от соблазна сепаратных переговоров с Путиным, ведущих к капитуляции, и приобщился к дипломатическим усилиям партнеров.

"Только вместе, единственным фронтом сможем победить российского монстра", - резюмировал он.