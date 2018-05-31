Порошенко исключил варианты наступления и капитуляции для достижения мира на Донбассе

Порошенко назвал миссию ООН на Донбассе первым шагом к достижению мира

Президент Украины Петр Порошенко исключает варианты с военным наступлением и капитуляцией для достижения мира на Донбассе. Об этом он заявил в ходе поездки в Ивано-Франковскую область, передает его пресс-служба.

"Я отвергаю две крайности на пути к миру. Любые другие предложения являются приемлемыми. Крайности по ура-патриотической идее авантюрного военного наступления, которое потребует жизни миллионов украинских героев. И вторая идея - капитуляция. Мир на российских условиях, когда мы должны подарить украинскую землю", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что первым шагом к достижению мира должно стать решение Совета безопасности ООН по миротворческой миссии на Донбассе.

"Почему это так важно? Как только придут на наше приглашение миротворцы со всего мира, то российские оккупационные войска уйдут из Украины. И дальше нам не нужно никакой помощи. Мы внутри Украины очень быстро найдем общий язык", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что миротворческая миссия ООН на Донбассе должна начать работу уже в этом году.