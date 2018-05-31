Порошенко виключив варіанти наступу і капітуляції для досягнення миру на Донбасі

Порошенко назвав місію ООН на Донбасі першим кроком до досягнення миру

Президент України Петро Порошенко виключає варіанти з військовим наступом і капітуляцією для досягнення миру на Донбасі. Про це він заявив у ході поїздки до Івано-Франківської області, передає його прес-служба.

"Я відкидаю дві крайності на шляху до миру. Будь-які інші пропозиції є прийнятними. Крайнощі з ура-патріотичної ідеї авантюрного військового наступу, який буде потребувати життя мільйонів українських героїв. І друга ідея - капітуляція. Мир на російських умовах, коли ми повинні подарувати українську землю", - заявив Порошенко.

Він також зазначив, що першим кроком до досягнення миру має стати рішення Ради безпеки ООН щодо миротворчої місії на Донбасі.

"Чому це так важливо? Як тільки прийдуть на наше запрошення миротворці зі всього світу, то російські окупаційні війська підуть з України. І далі нам не потрібно жодної допомоги. Ми всередині України дуже швидко знайдемо спільну мову", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявляв, що миротворча місія ООН на Донбасі має почати роботу вже цього року.