У Порошенко исключают контакты США и РФ по украинскому вопросу без участия Киева

Луценко подчеркнула, что Трамп консультировался с Порошенко перед саммитом с Путиным

Президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин не могли обсуждать украинский вопрос без привлечения Киева. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила представитель президента в Верховной раде, народный депутат Ирина Луценко.

В частности, Луценко отметила, что перед встречей с Путиным американский лидер консультировался с президентом Украины Петром Порошенко.

"Больше чем я услышала на пресс-конференции - не знаю, больших выводов сделать не могу. Я могу ориентироваться только на слова нашего президента, который сказал, что без Украины вопрос Украины решаться не может и не будет", - пояснила Луценко.

Она также подчеркнула, что перед выездом на саммит с Путиным Трамп отменил около 20 встреч, но нашел 20 минут, чтобы пообщаться с Порошенко.

"Пресс-конференция Путина и Трампа после консультаций с президентом Украины Петром Порошенко подтвердила основное - без привлечения Украины к решению украинских вопросов такие процессы происходить не могут. Мы можем искать много путей выхода из войны на Донбассе, но мы должны привлекать любые стороны к победному решению этого вопроса. Наша задача - держать украинский вопрос перед мировым сообществом в тонусе, мы должны быть на передовых страницах", - добавила Луценко.

Напомним, на саммите НАТО в Брюсселе Порошенко и Трамп обсудили углубление сотрудничества Украины и США в сфере обороны.