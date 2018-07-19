У Порошенка виключають контакти США і РФ щодо українського питання без участі Києва

Луценко підкреслила, що Трамп консультувався з Порошенком перед самітом з Путіним

Президент США Дональд Трамп і президент Російської Федерації Володимир Путін не могли обговорювати українське питання без залучення Києва. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила представник президента у Верховній раді, народний депутат Ірина Луценко.

Зокрема, Луценко зазначила, що перед зустріччю з Путіним американський лідер консультувався з президентом України Петром Порошенком.

"Більше ніж я почула на прес-конференції - не знаю, більших висновків зробити не можу. Я можу орієнтуватися тільки на слова нашого президента, який сказав, що без України питання України вирішуватися не може і не буде", - пояснила Луценко.

Вона також підкреслила, що перед виїздом на саміт з Путіним Трамп скасував близько 20 зустрічей, але знайшов 20 хвилин, щоб поспілкуватися з Порошенком.

"Прес-конференція Путіна і Трампа після консультацій з президентом України Петром Порошенком підтвердила основне - без залучення України до вирішення українських питань такі процеси відбуватися не можуть. Ми можемо шукати багато шляхів виходу з війни на Донбасі, але ми повинні залучати будь-які сторони до переможного вирішення цього питання. Наше завдання - тримати українське питання перед світовою спільнотою в тонусі, ми маємо бути на передових сторінках", - додала Луценко.

Нагадаємо, на саміті НАТО в Брюсселі Порошенко і Трамп обговорили поглиблення співпраці України і США у сфері оборони.