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Порошенко исключает возможность федерализации Украины

Новости » Политика    22.01.2019 - 11:47
Порошенко исключает возможность федерализации Украины
Фото: выступление Петра Порошенко по случаю Дня соборности (president.gov.ua)

Порошенко подчеркнул, что Украина является унитарным государством с одним государственным языком

Президент Украины Петр Порошенко исключает возможность федерализации Украины. Об этом он заявил в ходе выступления по случаю Дня соборности Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Порошенко отметил, что Украина продемонстрировала уверенность в своих силах и, обращаясь к украинцам, которые живут на временно оккупированных территориях Крыма, части Луганской и Донецкой областей, он отметил, что власть каждый день работает, чтобы приблизить день их "освобождение от вражеского ига".

"Для достижения наших целей нам нужно беречь и укреплять наше украинское единство и соборность. А потому всем должно быть четко понятно, что Украина - унитарное государство, с одним государственным языком - так записано в украинской Конституции. Никаких федераций и никаких специальных статусов. Единственная независимая соборная Украина!", - заявил он.

Как писало РБК-Украина, в ходе выступления Порошенко также анонсировал подписание закона о переходе приходов в ПЦУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 22 января, отмечают День соборности. Так, в Киеве по случаю Дня соборности активисты провели возле моста Патона акцию "Живая цепь соборности".

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