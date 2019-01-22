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Порошенко виключає можливість федералізації України

Новини » Політика    22.01.2019 - 11:47
Порошенко виключає можливість федералізації України
Фото: виступ Петра Порошенка з нагоди Дня соборності (president.gov.ua)

Порошенко наголосив, що Україна є унітарною державою, з однією державною мовою

Президент України Петро Порошенко виключає можливість федералізації України. Про це він заявив у ході виступу з нагоди Дня соборності України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби глави держави.

Порошенко зазначив, що Україна продемонструвала впевненість у своїх силах і, звертаючись до українців які живуть на тимчасово окупованих територіях Криму, частини Луганської та Донецької областей, він зазначив, що влада кожного дня працює, щоб наблизити день їхнього "звільнення від ворожого ярма".

"Для досягнення наших цілей нам потрібно берегти і зміцнювати нашу українську єдність і соборність. А тому всім має бути чітко зрозуміло - Україна є унітарна держава, з однією державною мовою - так записано в українській Конституції. Жодних федерацій і ніяких спеціальних статусів. Єдина незалежна соборна Україна!", - заявив він.

Як писало РБК-Україна, у ході виступу Порошенко також анонсував підписання закону про перехід парафій до ПЦУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні, 22 січня, відзначають День соборності. Так, у Києві з нагоди Дня соборності активісти провели біля мосту Патона акцію "Живий ланцюг соборності". 

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