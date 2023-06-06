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Порошенко ініціює законопроект про доступ до укриттів і закликає долучитись інші фракції

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Вівторок 06 червня 2023 18:24
Порошенко ініціює законопроект про доступ до укриттів і закликає долучитись інші фракції Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Фракція "Європейська солідарність" ініціює законопроект про доступність сховищ та укриттів і закликає інші фракції Верховної ради долучитись до документа, щоб ухвалити його якомога швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера "ЄС" Петра Порошенка.

"Цей законопроект регулює ключове питання про доступність захисних споруд. Підготовка, хочу наголосити, здійснюється військовими адміністраціями. І проводяться інспекції не рідше, ніж раз на місяць. Після перевірки військові адміністрації мають звітувати і перед органами державної влади, і обов’язково перед громадою", - вважає Порошенко.

За його словами, захисні споруди повинні мати все для життєзабезпечення: "сьогодні є всі можливості і бюджетні, і організаційні для того, щоб обладнати в найкоротший термін захисні споруди всім необхідним, якщо це не було зроблено до цього".

"Відповідно до цього законопроєкту забороняється використання бомбосховищ або шелтерів для будь-яких інших потреб, ніж порятунок і захист людей. Оренди мають бути негайно припинені за ініціативи власника, приміщення обладнані, відремонтовані, забезпечене якісне інформаційне висвітленні місць розташування захисної споруди. Ми маємо це зробити в найкоротший термін", - вважає Порошенко.

Відповідно до законопроекту, ці заходи мають фінансуватись з державного бюджету. Місцезнаходження захисних споруд має бути визначене і мають бути внесені необхідні зміни в "Дію".

"Європейська солідарність" ініціює зустріч з віце-премʼєр-міністром Федоровим. Ми маємо не тільки оголошувати "тривогу", а й точно вказати: найближчі бомбосховища знаходяться на такій-то відстані. Перевірили, вони відкриті і точно функціонують. Не важко обладнати камерами, сконцентрувати це на пункті ДСНС. Якщо тільки після оголошення тривоги трапилась надзвичайна ситуація і бомбосховище зачинене - негайно вживати заходів для того, щоб забезпечити функціонування цього бомбосховища", - додають в партії.

У законопроекті також передбачена кримінальна відповідальність за перешкоджання в умовах воєнного стану доступу до укриття.

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