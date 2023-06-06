ua ru
Вт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Порошенко инициирует законопроект о доступе к укрытиям и призывает присоединиться к другим фракциям

Новина українською →
Вторник 06 июня 2023 18:24
Порошенко инициирует законопроект о доступе к укрытиям и призывает присоединиться к другим фракциям Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Фракция "Европейская солидарность" инициирует законопроект о доступности хранилищ и укрытий и призывает другие фракции Верховной рады присоединиться к документу, чтобы принять его как можно скорее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера "ЕС" Петра Порошенко.

"Этот законопроект регулирует ключевой вопрос о доступности защитных сооружений. Подготовка, хочу отметить, осуществляется военными администрациями. И проводятся инспекции не реже одного раза в месяц. После проверки военные администрации должны отчитываться и перед органами государственной власти, и обязательно перед общиной", - считает Порошенко.

По его словам, защитные сооружения должны иметь все для жизнеобеспечения: "сегодня есть все возможности и бюджетные, и организационные для того, чтобы оборудовать в кратчайшие сроки защитные сооружения всем необходимым, если это не было сделано до этого".

"Согласно этому законопроекту запрещается использование бомбоубежищ или шелтеров для любых других нужд, чем спасение и защита людей. Аренды должны быть немедленно прекращены по инициативе владельца, помещения оборудованы, отремонтированы, обеспечено качественное информационное освещение местоположений защитного сооружения. Мы должны это сделать в кратчайшие сроки", - считает Порошенко.

Согласно законопроекту эти меры должны финансироваться из государственного бюджета. Местонахождение защитных сооружений должно быть определено и должны быть внесены необходимые изменения в "Действие".

"Европейская солидарность" инициирует встречу с вице-премьер-министром Федоровым. Мы должны не только объявлять "тревогу", но и точно указать: ближайшие бомбоубежища находятся на таком-то расстоянии. Проверили, они открыты и точно работают. Нетрудно оборудовать камерами, сконцентрировать это на пункте ГСЧС. Если только после объявления тревоги произошла чрезвычайная ситуация и бомбоубежище закрыто - немедленно принимать меры для того, чтобы обеспечить функционирование этого бомбоубежища", - добавляют в партии.

В законопроекте также предусмотрена уголовная ответственность за препятствование в условиях военного положения доступа к укрытию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко Верховная рада
NEWS
Стратегический узел. Где находится Каховская ГЭС и чем грозит ее разрушение
Стратегический узел. Где находится Каховская ГЭС и чем грозит ее разрушение
DAILY
Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет