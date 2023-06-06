Порошенко инициирует законопроект о доступе к укрытиям и призывает присоединиться к другим фракциям

Фракция "Европейская солидарность" инициирует законопроект о доступности хранилищ и укрытий и призывает другие фракции Верховной рады присоединиться к документу, чтобы принять его как можно скорее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера "ЕС" Петра Порошенко.

"Этот законопроект регулирует ключевой вопрос о доступности защитных сооружений. Подготовка, хочу отметить, осуществляется военными администрациями. И проводятся инспекции не реже одного раза в месяц. После проверки военные администрации должны отчитываться и перед органами государственной власти, и обязательно перед общиной", - считает Порошенко.

По его словам, защитные сооружения должны иметь все для жизнеобеспечения: "сегодня есть все возможности и бюджетные, и организационные для того, чтобы оборудовать в кратчайшие сроки защитные сооружения всем необходимым, если это не было сделано до этого".

"Согласно этому законопроекту запрещается использование бомбоубежищ или шелтеров для любых других нужд, чем спасение и защита людей. Аренды должны быть немедленно прекращены по инициативе владельца, помещения оборудованы, отремонтированы, обеспечено качественное информационное освещение местоположений защитного сооружения. Мы должны это сделать в кратчайшие сроки", - считает Порошенко.

Согласно законопроекту эти меры должны финансироваться из государственного бюджета. Местонахождение защитных сооружений должно быть определено и должны быть внесены необходимые изменения в "Действие".

"Европейская солидарность" инициирует встречу с вице-премьер-министром Федоровым. Мы должны не только объявлять "тревогу", но и точно указать: ближайшие бомбоубежища находятся на таком-то расстоянии. Проверили, они открыты и точно работают. Нетрудно оборудовать камерами, сконцентрировать это на пункте ГСЧС. Если только после объявления тревоги произошла чрезвычайная ситуация и бомбоубежище закрыто - немедленно принимать меры для того, чтобы обеспечить функционирование этого бомбоубежища", - добавляют в партии.

В законопроекте также предусмотрена уголовная ответственность за препятствование в условиях военного положения доступа к укрытию.