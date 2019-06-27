У Порошенко инициируют дело против Трубы

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба нарушил нормы Уголовно-процессуального кодекса Украины и Закона о Государственном бюро расследований, и в ближайшее время будет зарегистрировано соответствующее уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Игоря Голованя.

По его словам, директор ГБР, в частности, превысил свои полномочия, вмешиваясь в работу следственных подразделений Бюро, не обеспечил тайну следствия и допустил разглашение служебной информации. Адвокат Головань сообщил, что эти уголовные правонарушения, в отношении которых готовится заявление, имеют отношение в том числе и к деятельности господина Портнова.

Адвокат сообщил, что, в частности, в своих публичных интервью, а также во время брифинга относительно обысков в Минобороны и у волонтеров, которые занимались обеспечением армии, директор ГБР Роман Труба разгласил информацию, которая может быть известна только следователю по делу. «В соответствии с требованиями УПК, следователь ГБР, осуществляя свои полномочия, является самостоятельным в своей процессуальной деятельности, вмешательство в которую лиц, не имеющих на то законных полномочий, запрещается. А что мы видим? А мы видим, что директор ГБР, если исходить из его активности в интернете и в СМИ, только и делает, что вмешивается и влияет на деятельность следователей, работающих в ГБР», - отметил адвокат Головань.

Он также рассказал о том, что на днях господин Портнов в своем телеграмм-канале показал письмом ГБР в адрес адвокатского объединения «Головань и партнеры», которое почему-то оказался у господина Портнова раньше, чем его получило именно адвокатское объединение. «Что это может означать? Это может означать только одно - что кто-то в ГБР в режиме онлайн сливает господину Портнову информацию о деятельности ГБР», - отметил адвокат Игорь Головань.

«Именно директор ГБР принимает меры по предотвращению несанкционированного доступа к информации с ограниченным доступом, а также обеспечивает соблюдение законодательства о доступе к публичной информации. То есть вопрос о том, кто имеет доступ к тем письмам, которые получает или направляет ГБР, - как раз и есть прямая ответственность директора ГБР», - отметил Игорь Головань.

Он также напомнил о том, что в Интернет попали незаконные указания директора ГБР Романа Трубы следователям о порядке ведения тех или иных расследований по делам. Это также подтверждает незаконное вмешательство руководителя Бюро в работу следствия и его неспособность обеспечить хранение информации с ограниченным доступом.

Адвокат Головань сообщил, что сразу же после регистрации уголовного производства он опубликует соответствующую информацию. И отметил, что информация об отказе ГБР в регистрации заявления о совершении преступления господином Портновым не соответствует действительности, поскольку согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины отказ в регистрации заявления или сообщения о преступлении запрещен.

«Мы получили прекрасное подтверждение от господина Портнова о его внепроцессуальных отношениях с ГБР. Мы будем работать над тем, чтобы господин Труба был привлечен к ответственности », - отметил адвокат Игорь Головань.