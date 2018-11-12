Порошенко инициирует выделение 3 млрд гривен на подключение сельских школ к интернету

Фото: Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития (president.gov.ua)

Кроме того, Порошенко настаивает на увеличении субвенции на инклюзивное образование до 1 млрд гривен

Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета регионального развития заявил, что инициирует выделение 3 млрд гривен на подключение сельских школ к интернету. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам главы государства, если интернет подключают для сельской медицины, то школы должны иметь высокоскоростной интернет.

"Сельские амбулатории не единственный вклад государства в развитие сельских территорий. Я инициирую выделение в следующем году 3 миллиардов гривен на подключение сельских школ к интернету, на модернизацию опорных школ, на приобретение школьных автобусов", - сказал Порошенко.

Кроме того, Порошенко заявил о важности увеличения субвенции на инклюзивное образование.

"Настаиваю на увеличении субвенции на инклюзивное образование до одного миллиарда гривен", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины принял решение направить 1 млрд гривен субвенции на развитие сельской медицины.

Добавим, ранее Порошенко призвал Кабмин немедленно начать реализацию закона о сельской медицине.