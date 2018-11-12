ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Порошенко инициирует выделение 3 млрд гривен на подключение сельских школ к интернету

Новости » Политика    12.11.2018 - 14:45
Порошенко инициирует выделение 3 млрд гривен на подключение сельских школ к интернету
Фото: Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития (president.gov.ua)

Кроме того, Порошенко настаивает на увеличении субвенции на инклюзивное образование до 1 млрд гривен

Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета регионального развития заявил, что инициирует выделение 3 млрд гривен на подключение сельских школ к интернету. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам главы государства, если интернет подключают для сельской медицины, то школы должны иметь высокоскоростной интернет.

"Сельские амбулатории не единственный вклад государства в развитие сельских территорий. Я инициирую выделение в следующем году 3 миллиардов гривен на подключение сельских школ к интернету, на модернизацию опорных школ, на приобретение школьных автобусов", - сказал Порошенко.

Кроме того, Порошенко заявил о важности увеличения субвенции на инклюзивное образование.

"Настаиваю на увеличении субвенции на инклюзивное образование до одного миллиарда гривен", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины принял решение направить 1 млрд гривен субвенции на развитие сельской медицины.

Добавим, ранее Порошенко призвал Кабмин немедленно начать реализацию закона о сельской медицине.

Незаконные "выборы" в ОРДЛО обсудят министры иностранных дел ЕС, - Порошенко Порошенко поручил региональным лидерам разработать планы перспективного развития территорий
Новости Украины Порошенко Петршкола
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь