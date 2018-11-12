Порошенко ініціює виділення 3 млрд гривень на підключення сільських шкіл до інтернету

Крім того, Порошенко наполягає на збільшенні субвенції на інклюзивну освіту до 1 млрд гривень
Президент України Петро Порошенко в ході засідання Ради регіонального розвитку заявив, що ініціює виділення 3 млрд гривень на підключення сільських шкіл до інтернету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.
За словами глави держави, якщо інтернет підключають для сільської медицини, то школи мають мати високошвидкісний інтернет.
"Сільські амбулаторії не єдиний внесок держави в розвиток сільських територій. Я ініціюю виділення в наступному році 3 мільярдів гривень на підключення сільських шкіл до інтернету, на модернізацію опорних шкіл, на придбання шкільних автобусів", - сказав Порошенко.
Крім того, Порошенко заявив про важливість збільшення субвенції на інклюзивну освіту.
"Наполягаю на збільшенні субвенції на інклюзивну освіту до одного мільярда гривень", - наголосив Порошенко.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення направити 1 млрд гривень субвенції на розвиток сільської медицини.
Додамо, раніше Порошенко закликав Кабмін негайно розпочати реалізацію закону про сільську медицину.