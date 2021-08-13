Порошенко: если инфляция растет такими темпами, надо индексировать зарплаты и пенсии

Порошенко напомнил, что при его каденции НБУ ввел таргетирование инфляции как инструмент борьбы с ростом цен.

"Это было очень важное достижение, когда мы поставили задачу Нацбанку впервые за всю историю Украины перейти к таргетированию инфляции. Таргетирование инфляции - это борьба с ростом цен. И по инфляции в 20-25% мы достигли инфляции в 5%. Это значит, что максимум на 5% цены росли", - напоминает пятый президент.

Сейчас, по его словам, инфляция выросла уже больше чем на 10%. Но если вы зайдете и посмотрите цены, начиная от масла и заканчивая сахаром, начиная от гречки и заканчивая хлебом, начиная от зерна и кукурузы и заканчивая мясом, вы увидите, что цены выросли от 20 до 70%.

"Если цены так растут, то законодательство Украины, Конституция Украины предусматривает, что должно быть проиндексирует зарплаты и пенсии. Хочу подчеркнуть, что это не повышение зарплаты, это индексация. Если у вас растут цены - у вас растут бюджетные поступления. Если растут бюджетные поступления - они должны быть перераспределены", - объясняет Порошенко.