Порошенко: идея новой люстрации отвлекает от возвращения во власть соратников Януковича

Законопроект о так называемой люстрации всех, кто работал на государственных и выборных должностях в Украине после Революции Достоинства, имеет целью отвлечь внимание общества от реализации реваншистского сценария возвращения во власть соратников экс-президента Виктора Януковича. Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV.

"Сначала я воспринимал это просто как шутку. А когда я убедился, я увидел в этом исключительно пиаровский предвыборный сюжет. Какой смысл подавать законопроект в Верховную Раду, которая фактически прекратила свои полномочия, завершила свою работу и со всеми попрощалась? И вдруг президент регистрирует текст законопроекта. Документ не имеет ничего общего ни с демократическими традициями, ни с европейскими нормами", - подчеркнул Порошенко.

"Даже не пытайтесь сопоставить аргументацию люстрационных законов 14-го года, где были привлечены к ответственности те, кто расстреливали Майдан, голосовали за "законы 16 января", были в команде Януковича, призвали Путина ввести войска и начать оккупацию. Те, кто разрушили армию, разрушили государство - и на сегодня есть тому доказательства. И наоборот - те, кто, по утверждению наших международных партнеров, за 5 лет сделали больше, чем за четверть века до этого", - напомнил лидер "Европейской Солидарности".

"Это есть подмена понятий, попытка отвлечь внимание от возвращения к власти "пятой колонны" Януковича и Путина. Богданы, портновы - это только первые ласточки. Коломойськие - это попытка отомстить за ПриватБанк - это такая, знаете, мелкая месть. Мы видим реакцию послов стран "Большой семерки". И эта идея никак не будет воспринята миром и Украиной - мы видим реакцию здоровой части общества", - отметил Порошенко.