Порошенко об идее референдума по Донбассу: это реализация планов Путина
Вопросы суверенитета, территориальной целостности, государственного устройства не могут быть вынесены на референдум.
Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
"Я категорически не согласен с тем, чтобы референдумы использовались как технология для проведения, в том числе и неукраинских решений. Обсуждать неизвестные вопросы, да еще и как было сказано, вынесенные или предложенные другими странами, - я думаю, что это была бы просто ужасная ошибка, потому что единственным источником государственной власти в Украине является народ, а Конституция является основным законом", - заявил Порошенко.
По его мнению, перед тем, как даже теоретически обсуждать эти вопросы, надо обеспечить соблюдение Конституции и обеспечить защиту прав людей, суверенитета, защиту государства.
"А представьте себе, что две или три области примут решение иное, чем остальные области. А представьте себе, что как следствие будет сценарий, в том числе сценарий Путина о том, что эти области не являются счастливыми, и повторят позицию фейкового референдума, который Путин провел в Крыму", - отмечает Порошенко.