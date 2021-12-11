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Порошенко про ідею референдуму по Донбасу: це реалізація планів Путіна

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Київ, Субота 11 грудня 2021 14:33
Порошенко про ідею референдуму по Донбасу: це реалізація планів Путіна Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Питання суверенітету, територіальної цілісності, державного устрою не можуть бути винесені на референдум.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Я категорично не згодний з тим, щоб референдуми використовувалися як технологія для проведення, в тому числі і неукраїнських рішень. Обговорювати невідомі питання, та ще й як було сказано, винесені або запропоновані іншими країнами, - я думаю, що це була б просто жахлива помилка, бо єдиним джерелом державної влади в Україні є народ, а Конституція є Основним законом", - заявив Порошенко.

На його думку, перед тим, як навіть теоретично обговорювати ці питання, треба забезпечити дотримання Конституції і забезпечити захист прав людей, суверенітету, захист держави.

"А уявіть собі, що дві чи три області приймуть рішення інше, ніж решта областей. А уявіть собі, що як наслідок буде сценарій, в тому числі сценарій Путіна про те, що ці області не є щасливими, і повторять позицію фейкового референдуму, який Путін провів у Криму", - зазначає Порошенко.

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