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Порошенко у Херсоні передав техніку розвідникам, які знищують російських диверсантів

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко під час поїздки в Херсон передав розвідникам дві вантажівки DAF, а також спецзамовлення - три дрони Mavic 3T з тепловізорами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Ми робимо все, кожен на своєму місці, щоб наблизити перемогу. Україна платить за це величезну ціну. Але ніщо і ніхто нас не зупинить", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти вдарили по Херсону близько опівдня. Уламки ворожих снарядів впали на Миколаївське шосе поблизу супермаркету.

Як повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, обстріл міста продовжується, а правоохоронці вже порушили справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

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Петро ПорошенкоХерсон