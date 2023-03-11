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Порошенко в Херсоне передал технику разведчикам, уничтожающим российских диверсантов

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко во время поездки в Херсон передал разведчикам два грузовика DAF, а также спецзаказ - три дрона Mavic 3T с тепловизорами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Мы делаем все, каждый на своем месте, чтобы приблизить победу. Украина платит за это огромную цену. Но ничто и никто не остановит нас", - заявил Порошенко.

Напомним, что сегодня российские кафиры ударили по Херсону около полудня. Обломки вражеских снарядов упали на Николаевское шоссе вблизи супермаркета.

Как сообщили в Херсонской областной прокуратуре, обстрел города продолжается, а правоохранители уже возбудили дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

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Петр ПорошенкоХерсон