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Порошенко готов добавить прозрачности расследованию дела Шеремета

Новости » Политика    16.12.2018 - 21:23
Порошенко готов добавить прозрачности расследованию дела Шеремета
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

По словам Порошенко, речь идет о привлечении к расследованию специалистов Скотленд-ярда

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на любые шаги для содействия прозрачности расследованию и раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"К сожалению, есть случаи, когда найти убийц не удалось. Но я надеюсь, что это не тот случай. Я готов идти на любые шаги для того, чтобы найти убийц и привлечь к ответственности или хотя бы добавить прозрачности расследованию. Я открыт к этому", - заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что речь шла о привлечении специалистов Скотленд-ярда к следственной группе по расследованию убийства Павла Шеремета.

"Я спросил, хотя это имеет серьезные законодательные ограничения, кто-либо из родных или активистов имеет предложения, чтобы мы привлекли официальных специалистов из любых авторитетных расследовательных ведомств наших стран-партнеров Тогда назывался Сконтленд-Ярд. Я сказал, дайте мне фамилию следователя или группы, я обращусь к генеральному прокурору и шефа Нацполиции, мы точно включим его в следственную группу. Это была и готовность сотрудничать и требование прозрачности. Могу отметить, что такие действия являются беспрецедентными, но это меня не радует потому что нет результата, не установленный убийца", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что у следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета появилась информация, которая может вывести на исполнителей и заказчиков.

Ранее РБК-Украина писало, что следствие установило причастного к убийству Шеремета. В полиции уточнили, что речь идет о мужчине, который зафиксирован на видео при непосредственном заминировании автомобиля.

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