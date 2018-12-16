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Порошенко готовий додати прозорості розслідуванню справи Шеремета

Новини » Політика    16.12.2018 - 21:23
Порошенко готовий додати прозорості розслідуванню справи Шеремета
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

За словами Порошенка, мова йде про залучення до розслідування фахівців Скотленд-ярду

Президент України Петро Порошенко заявив, що готовий на будь-які кроки задля сприяння прозорості розслідуванню та розкриттю вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це він заявив під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Нажаль, є випадки, коли знайти вбивць не вдається. Але я маю надію, що це не той випадок. Я готовий йти на будь-які кроки для того, щоб знайти вбивць і притягнути до відповідальності або принаймні хоча б додати прозорості розслідуванню. Я відкритий до цього", - заявив Порошенко.

Президент наголосив, що мова йшла про залучення фахівців Скотленд-ярду до слідчої групи з розслідування вбивства Павла Шеремета.

"Я запитав, хоча це має серйозні законодавчі обмеження, будь-хто з рідних або активістів має пропозиції, щоб ми залучили офіційних фахівців з будь-яких авторитетних розслідувальних відомств наших країн-партнерів. Тоді називався Сконтленд-Ярд. Я сказав, дайте мені призвище слідчого чи групи, я звернусь до генерального прокурора і шефа Нацполіції, ми точно включимо його до слідчої групи. Це була і готовність співпрацювати і вимога прозорості. Можу наголосити, що такі дії є безпрецедентними, але це мене не тішить тому що нема результату, не встановлений вбивця", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у слідства по справі про вбивство журналіста Павла Шеремета з'явилася інформація, яка може вивести на виконавців та замовників. 

Раніше РБК-Україна писало, що слідство встановило причетного до вбивства Шеремета. У поліції уточнили, що мова йде про чоловіка, який зафіксований на відео при безпосередньому замінуванні автомобіля.

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