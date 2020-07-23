Порошенко: государство не имеет права бросать своих защитников на произвол судьбы

Предатели Украины, которые ставят под сомнение суверенитет государства и является реальной "пятой колонной" Кремля, должны быть за решеткой.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко после заседания Печерского суда, который избирал меру пресечения ветерану АТО и активисту Александру Погребискому.

Он также подчеркнул, что государство не имеет права бросать своих защитников на произвол судьбы под огнем агрессора.

"Мы будем бороться за то, чтобы добровольцам Украины государство отдавала должную дань и уважение нашим воинам, не бросала их без артиллерийской поддержки в серой зоне, не оставляла их умирать под огнем агрессора", - сказал Порошенко.

По его мнению, победа будет тогда, когда за решеткой окажутся настоящие предатели, которые поставили под сомнение государственный суверенитет, существование государства, за которую патриоты Украины сотни лет проливали свою кровь.

Порошенко поблагодарил патриотическим политическим силам, которые осознают угрозу реванша "пятой колонны" Кремля и объединяют усилия против репрессий власти.

Кроме того, во время заседания Печерского суда об избрании меры пресечения активисту и ветерану Александру Погребиького Порошенко подчеркнул, что антиукраинские заявления представителя ОПЗЖ являются преступлением против государственного суверенитета Украины, за который должно быть наказание согласно закону.

Политик убежден, суд должен вернуть прокуратуре ходатайство о Погребиском без удовлетворения, а также заявил о готовности взять Александра на поруки.

Напомним, ранее партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" потребовала немедленного освобождения ветерана украинско-российской войны и общественного активиста Александра Погребиського, который был задержан 21 июля. Политсила утверждает, что он никого зеленкой не обливал, а лишь присутствовать на акции протеста.

Как известно, депутата фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Олега Волошина облили зеленкой под Верховной Радой перед внеочередной сессией 21 июля.

Как известно, 17 июля во время рассмотрения проекта постановления №3736 о заявлении Верховной рады относительно нелегитимного проведения общероссийского голосования за поправки к Конституции Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины - в АР Крым и городе Севастополе - Волошин заявил, что украинский суверенитет "полностью отдан внешнему управлению", а "страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом"

В связи с этим, народные депутаты из фракции "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа" обратились к руководителю Службы безопасности Ивану Баканову с требованием начать уголовное производство относительно высказывания Олега Волошина об отсутствии в Украине суверенитета.