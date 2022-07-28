Порошенко: государство должно способствовать переходу общин от церкви оккупанта к ПЦУ

"Война, развязанная Каином и антихристом Путиным, лишь подтвердила, что в московской церкви нет главного, что должно быть в каждой христианской семье, учреждении, церкви - нет любви. С чем Россия пришла к нам, каждый может убедиться, если увидит Бучу, Ирпень, Гостомель, Мариуполь, Рубежное, Кремневую, Чернигов, Ахтырку. Это ужас", - заявил Порошенко.

Он отметил, что сегодня молитвы всех украинцев и всего мира - с Украиной.

"Я очень хотел бы, чтобы Украина вышла сильнее из этой войны. Более объединенной. Сегодня нам обеспечивает победу, спасает Украину наша армия. И наши молитвы - с нашими защитниками, нашими воинами", - добавил Порошенко.

Политик также отметил, что государство объединяет культура и язык, а церковь создает духовный фундамент для победы, веры и прочности нашего народа.