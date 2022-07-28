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Порошенко: держава має сприяти переходу громад від церкви окупанта до ПЦУ

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Зараз в Україні важливо продовжити процес переходів громад до Православної церкви України від церкви країни-окупанта, яка порушила всі християнські цінності, підтримала криваву війну росії проти України та благословляє російських військових на вбивства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка під час святкового богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі.

"Війна, розв’язана Каїном і антихристом Путіним, лише підтвердила, що у московській церкві немає головного, що має бути в кожній християнській родині, установі, церкві - немає любові. Із чим Росія прийшла до нас, кожен може переконатися, якщо побачить Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Рубіжне, Кремінну, Чернігів, Охтирку. Це жах", - заявив Порошенко.

Він зазначив, що сьогодні молитви всіх українців і всього світу - з Україною.

"Я дуже хотів би, щоб Україна вийшла сильнішою із цієї війни. Більш об’єднаною. Сьогодні нам забезпечує перемогу, рятує Україну наша армія. І наші молитви - з нашими захисниками, нашими воїнами", - додав Порошенко.

Політик також зазначив, що державу об’єднує культура і мова, а церква створює духовний фундамент для перемоги, віри і міцності нашого народу.

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Петро ПорошенкоПЦУ