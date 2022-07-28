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Порошенко: государство должно способствовать переходу общин от церкви оккупанта к ПЦУ

Новина українською →
Четверг 28 июля 2022 18:03
Порошенко: государство должно способствовать переходу общин от церкви оккупанта к ПЦУ Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Сейчас в Украине важно продолжить процесс переходов общин к Православной церкви Украины от церкви страны-оккупанта, которая нарушила все христианские ценности, поддержала кровавую войну россии против Украины и благословляет российских военных на убийства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко во время праздничного богослужения в Михайловском Златоверхом соборе.

"Война, развязанная Каином и антихристом Путиным, лишь подтвердила, что в московской церкви нет главного, что должно быть в каждой христианской семье, учреждении, церкви - нет любви. С чем Россия пришла к нам, каждый может убедиться, если увидит Бучу, Ирпень, Гостомель, Мариуполь, Рубежное, Кремневую, Чернигов, Ахтырку. Это ужас", - заявил Порошенко.

Он отметил, что сегодня молитвы всех украинцев и всего мира - с Украиной.

"Я очень хотел бы, чтобы Украина вышла сильнее из этой войны. Более объединенной. Сегодня нам обеспечивает победу, спасает Украину наша армия. И наши молитвы - с нашими защитниками, нашими воинами", - добавил Порошенко.

Политик также отметил, что государство объединяет культура и язык, а церковь создает духовный фундамент для победы, веры и прочности нашего народа.

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Петр Порошенко ПЦУ
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