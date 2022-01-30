Порошенко: для государства в состоянии войны поддержка партнеров - залог стойкости

Порошенко отмечает: сомнения в подлинности этой поддержки, над которой в свое время пришлось работать денно и нощно, является ударом по единству и солидарности демократического мира и игрой против национальных интересов Украины.

"Категорически неприемлемы попытки свалить на западных партнеров и ответственность за экономические неурядицы. Продолжение действующей экономической политики вместо обеспечения финансирования жизненно важных секторов, в частности безопасности и обороны, может оставить Украину беззащитной перед лицом врага. Потому что очень сложно объяснить налогоплательщикам дружественных нам стран, почему за оружие должны платить они, если Украина не финансирует производство собственного оружия", - убежден Порошенко.

Политик уверяет: украинцы хорошо знают и ценят усилия стратегического союзника США и их лидера Джо Байдена.

"Как и не менее четко осознают возможные риски от Российской федерации и Владимира Путина, который в 2014 году аннексировал украинский Крым и оккупировал Донбасс. Для украинцев нет сомнений кто наш друг, а кто враг, - подчеркивает пятый президент. - Искренне благодарен союзникам Украины, которые, несмотря ни на что, поддерживают нас и словом, и действиями, политически и практически, в том числе таким необходимым оборонным оружием. В Украине достаточно сознательных государственнических сил, которые умеют ценить эту поддержку! Мы должны выступать единым фронтом с Западом и не давать ни одного повода для того, чтобы его подорвать. Наша сила в единстве и солидарности!"