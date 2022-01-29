Порошенко призвал членов НАТО дать Украине оружие

"Путин воспринимает себя между императором и Богом. Он думает, что может делать все, что хочет. Он хочет воссоздать "вторую версию Советского Союза, в которой Украина является лишь частью пазла, без которого не может существовать карта", - сказал Порошенко The Times.

Предлагая советы администрации президента Владимира Зеленского, как лучше подготовить народ к войне, Порошенко выделил Великобританию как одну из ведущих союзников Украины, и призвал раздробленную политическую элиту страны последовать примеру коалиции военного времени Черчилля.

"Черчилль - мой пример в этой ситуации. В начале Второй мировой войны он был самым активным и критически настроенным к своим оппонентам, однако он создал правительство национального единства. Многим украинским политикам следует очень внимательно изучить британскую историю и учесть, что Черчилль является чрезвычайно популярным в Украине", - добавил Порошенко.

В то же время несмотря на недавние поставки легкого противотанкового оружия и противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые Великобритания и США передали Украине, Порошенко отметил значительные пробелы в военной и гражданской подготовке своей страны.

По его словам, армия по-прежнему получает низкую заработную плату, силы территориальной обороны не подготовлены, а стратегический резерв Вооруженных сил небоеспособен.

"Солдаты на линии фронта получают меньше, чем охранник в супермаркете. И мы должны увеличить расходы на организацию сил территориальной обороны, чтобы увеличить цену, которую Путин будет платить за вторжение. Каждый дом должен быть проблемой для российских солдат", - говорит политик.

Порошенко отмечает: поставка союзниками оборонительного оружия в Украину может изменить цену возможного вторжения для России.

"Имея уникальный опыт с 2014 года, я могу сказать, что украинские солдаты могут творить чудеса. Их нужно обеспечить немедленно, чем потом. В 2022 году все понимают, что в этой ситуации они инвестируют в свою безопасность, а не только безопасность Украины. Никто не знает где дальше могут появиться российские войска. Хельсинки, Швеция, Норвегия, Балтика, Украина, Польша, Румыния. Так Путин проверяет слабость Запада. Лучший ответ - показать, что Запад сильный и единственный", - резюмирует Порошенко.