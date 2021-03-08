Порошенко: гендерное равенство и доступ женщин к политике - признаки европейского государства

"Для нас очень важно воспитать цивилизованное толерантное общество, которое категорически не приемлет дискриминации в отношении возраста, пола, происхождения или иных отличий своих граждан", - заявила Марина Порошенко.

По ее мнению, давно пора сломать стереотипы, что "мужчина не может воспитывать ребенка", а женщина "не может занимать руководящие должности или быть политиком".

"Научиться воспринимать каждого человека, прежде всего, как личность, и оценивать как профессионала своего дела. Именно от такого подхода сможет выиграть и общество, и страна. Ведь мы знаем множество отечественных и мировых примеров, когда мужчины становились непревзойденными поварами, воспитателями и учителями, а женщины возглавляли партии, движения, правительства и страны. И это меняло мир к лучшему", - добавил Порошенко.

Она также отметила, что в международных отчетах Украина до сих пор занимает не самые лучшие места из-за низкой вовлеченности женщин в политику. Сейчас в украинском парламенте только 21% женщин, а в правительстве только 3 министра.

"Вместе с тем, в вопросе представления женщин в политике я хочу особо отметить работу нашей команды. Ведь фракция "Европейской солидарности" в Верховной раде на 30% состоит из депутаток, а на довыборы наша политическая сила выдвинула еще двух кандидаток - Марусю Зверобой и Юлию Кузьменко. Киевский городской совет также представлен 30% депутаток. С каждым годом нас в политике становится все больше", - отмечает Марина Порошенко.

По ее словам, обществу сложно поддерживать идею привлечения женщин в большую политику, когда чиновники публично выражают пещерно-патриархальные взгляды, и тем самым не разрушают, а наоборот формируют еще большие стереотипы, например, позволяя себе сравнивать женщин Украины с туристическими брендами.

"Мы все слышали историю, которая недавно произошла с депутатом "Европейской солидарности" на Ровенщине, когда ее затравили лишь за то, что на публичное мероприятие она пришла с собственным ребенком. И в этом контексте очень важным является принятие соответствующего законодательства по привлечению к административной ответственности за проявления сексизма. Ведь страна без дискриминации и сексизма - это европейская страна, а равноправие во всех сферах - это залог успеха", - резюмирует она.