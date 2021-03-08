"Для нас дуже важливо виховати цивілізоване толерантне суспільство, яке категорично не сприймає дискримінації щодо віку, статі, походження чи інших відмінностей своїх громадян", - заявила Марина Порошенко.

На її думку, давно пора зламати стереотипи, що "чоловік не може виховувати дитину", а жінка "не може займати керівні посади чи бути політиком".

"Навчитися сприймати кожну людину, насамперед, як особистість, і оцінювати як професіонала свої справи. Саме від такого підходу зможе виграти і суспільство, і країна. Адже ми знаємо безліч вітчизняних та світових прикладів, коли чоловіки ставали неперевершеними кухарями, вихователями та вчителями, а жінки очолювали партії, рухи, уряди та країни. І це змінювало світ на краще", - додає Порошенко.

Вона також зауважила, що у міжнародних звітах Україна досі посідає не найкращі місця через низьку залученість жінок у політику. Нині в українському парламенті тільки 21% жінок, а в уряді тільки 3 міністерки.

"Разом з тим, у питанні представлення жінок у політиці я хочу особливо відзначити роботу нашої команди. Адже фракція "Європейської солідарності" у Верховній раді на 30% складається з депутаток, а на довибори наша політична сила висунула ще двох кандидаток - Марусю Звіробій та Юлію Кузьменко. Київська міська рада також представлена 30% депутаток. З кожним роком нас у політиці стає все більше", - зазначає Марина Порошенко.

За її словами, суспільству складно підтримувати ідею залучення жінок у велику політику, коли високопосадовці публічно висловлюють печерно-патріархальні погляди - і тим самим не руйнують, а навпаки формують ще більші стереотипи, наприклад, дозволяючи собі порівнювати жінок України з туристичними брендами.

"Ми всі також чули історію, яка нещодавно трапилася з депутаткою "Європейської солідарності" на Рівненщині, коли її зацькували лише за те, що на публічний захід вона прийшла з власною дитиною. І в цьому контексті дуже важливим є ухвалення відповідного законодавства щодо притягнення до адміністративної відповідальності за прояви сексизму. Адже країна без дискримінації і сексизму - це європейська країна, а рівноправність у всіх сферах - це запорука успіху", - резюмує вона.