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Порошенко: "формула Штайнмайера" придумана в Кремле

Новости » Политика    02.10.2019 - 14:47
Порошенко: "формула Штайнмайера" придумана в Кремле
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко подчеркнул, что никакой "формулы Штайнмайера" не существует в природе

"Формула Штайнмайера", которая была 1 октября подписана в Минске, придумана в Кремле. Об этом сказал пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, выступая сегодня в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

"Никакой формулы Штайнмайера не существует в природе. Это российская выдумка, никогда до вчерашнего дня ни один представитель Украины, ни письменно, ни в иной форме никогда не одобрял ее. Я Вам это говорю как непосредственный участник саммитов Нормандского формата, где неоднократно Путин пытался протащить эту версию и украинская сторона всегда давала решительный отпор и наши немецкие, французские и американские партнеры всегда поддерживали украинскую сторону", – сказал Порошенко.

"Формула Штайнмайера придумана в Кремле, формула Штайнмайера защищает российский интерес, формула Штайнмайера со вчерашнего дня, если бы сейчас Вас не пытались убедить в обратном, после того как на весь мир было заявлено, что Украина ее приняла, только со вчерашнего дня стала частью этого процесса", – добавил Порошенко.

Он подчеркнул, что оценка "формулы Штайнмайера" уже высказана после одобрения Украиной, министром иностранных дел Российской Федерации.

"На вопрос – а что же оно будет на оккупированных территориях, Лавров сказал – будет так, как в Приднестровье. К сожалению, сейчас единственное, что мы получили – это удар по мировой солидарности в поддержку Украины, который пришел после разглашения соответствующего разговора. Атака и по нашим немецким, и нашим французским партнерам, атака на двухпартийное единство и поддержку, над которой мы работали пять лет", – сказал Порошенко.

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Новости Украины Порошенко ПетрВладимир Путинформула Штайнмайера
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