Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Позиция России заключается в том, чтобы сделать из оккупированного Донбасса в аналог Приднестровья, предупредил Порошенко

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко предупреждает о риске капитуляции Украины перед Россией. Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

"Без четкого выполнения безопасностного компонента Минских договоренностей, вывод незаконных оккупационных вооруженных формирований, введение миротворческой миссии с мандатом Совета безопасности ООН на Донбассе, проведение выборов будет нашей капитуляцией перед Россией", - заявил Порошенко.

Позиція Росії полягає у тому, щоб зробити з окупованого Донбасу аналог Придністров’я, щоб він був якорем для блокування євроінтеграційних і євроантлантичних прагнень України. Ми відкинули будь-які спроби Путіна і Лаврова використати цю позицію ще у 2016 році і створили дорожню карту імплементації Мінських угод, де чітко визначена послідовність дій по імплементації Мінська. Спочатку – виведення російських окупаційних військ і роззброєння незаконних збройних формувань, перекриття неконтрольованої ділянки україно-російського кордону, виведення важкої техніки і артилерії, відновлення роботи українських ЗМІ, українських політичних партій для повноцінної участі кандидатів у виборчому процесі і лише після цього – перехід до політичного процесу. Значною складовою є участь миротворців з мандатом Ради безпеки ООН як гаранта виконання тих домовленостей, які будуть досягнуті у Нормандському форматі. На сьогоднішній день абсолютно принциповим є також і участь миротворців, і прийняття комплексного узгодження документу дорожньої карти. Звертаю вашу увагу: владі нічого не запропонували, окрім факту зустрічі. І за цю зустріч Україна має ризик заплатити капітуляцією. Друга тривожна тенденція - руйнація світової коаліції на підтримку України. 5 років весь світ підтримував українську позицію. Після недавніх подій ми бачимо, що коаліція набагато чіткіше чує голос Росії. І нам це треба виправляти. Опубліковано Петром Порошенком Середа, 2 жовтня 2019 р.

"Позиция России заключается в том, чтобы сделать из оккупированного Донбасса в аналог Приднестровья, чтобы он был якорем для блокировки евроинтеграционных и евроатлантических стремлений украинского государства", – добавил политик.

Он напомнил, что украинская сторона еще в 2016 году отвергла любые попытки Путина и Лаврова использовать эту позицию и была создана "дорожная карта" имплементации Минских соглашений, где четко определена последовательность действий по их внедрению.

"Сначала – вывод российских оккупационных войск и разоружения незаконных вооруженных формирований, перекрытия неконтролируемого участка украино-российской границы, вывод тяжелой техники и артиллерии, возобновление работы украинских СМИ, украинских политических партий для полноценного участия кандидатов в избирательном процессе и только после этого – переход к политическому процессу", – подчеркнул Порошенко

Он также подчеркнул: "Значительной составляющей является участие миротворцев с мандатом Совета безопасности ООН как гаранта выполнения тех договоренностей, которые будут достигнуты в Нормандском формате".

"На сегодняшний день совершенно принципиальным является и участие миротворцев, и принятие комплексного согласования документа "дорожной карты", – сказал пятый президент Украины.

"Без этого процесса – это капитуляция перед Россией", – заявил он.

Порошенко также обратил внимание, что во время переговоров власти ничего не предложили, кроме факта встречи. "И за эту встречу Украина имеет риск заплатить капитуляцией", – подчеркнул он.

Пятый президент Украины также отметил, что согласие украинской стороны на так называемую "формулу Штайнмайера" приведет и к разрушению мировой коалиции в поддержку Украины.

"Хочу подчеркнуть, что пять лет весь мир поддерживал украинскую позицию. На сегодняшний день, после известных событий мы видим, что коалиция гораздо четче слышит голос России. И, безусловно, нам это надо исправлять", – сказал Порошенко.