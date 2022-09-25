Порошенко: фейкові "референдуми" потрібні Путіну, щоб готувати нові території для атак

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що так звані "референдуми" на тимчасово окупованих українських територіях призведуть до подальшої ескалації російської агресії проти Європи і світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі Deutsche Welle.

"По-перше, це точно не референдум. Немає жодного голосу від реальної людини, тому що неможливо організувати референдум такого масштабу за 48 годин. Нормальний референдум, подивіться, будь ласка, досвід Швейцарії, готується кілька місяців чи навіть років", - заявив Порошенко.

Він також вважає, зо це російський трюк, як легітимізувати присутність своїх військ і навіть більше - здійснити атаку включно з можливою ядерною зброєю з території, яку захопив Путін на цьому фейковому референдумі.