Порошенко: мы ежедневно работаем над ускорением членства Украины в ЕС

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что "Европейская солидарность" ежедневно работает над тем, чтобы Украина стала членом Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Порошенко.

"Окно возможности сейчас для Украины открыто. И именно поэтому сегодня в парламенте был очень важен. Европейская интеграция для Украины не менее важна, чем оружие", - заявил Порошенко.

Он считает, что Украина должна доказать соответствие Копенгагенским критериям. В первую очередь - это демократия, верховенство права и права человека.

"Решение о голосовании за Стамбульскую конвенцию, Антикоррупционная стратегия, которая была разработана в мои времена, когда была создана независимая антикоррупционная инфраструктура, назначены независимый директор НАБУ и независимый антикоррупционный прокурор САП - все это было сделано для того, чтобы толкнуть страну вперед по евроинтеграционному направлению", - добавляет Порошенко.

Политик убежден, что и власть, и наши политические силы сегодня и дальше могут продемонстрировать объединения и о победе над страной-агрессором, и по реализации европейских и евроатлантических интеграционных процессов.

"Очень большой вклад сделала Украина - в первую очередь украинский народ, украинские Вооруженные силы, которые продемонстрировали важность для Европы членства Украины. Я думаю, что этот статус - это награда для украинцев, которые отдали и отдают свои жизни за свободную суверенную, независимую европейскую державу", - подчеркнул Порошенко.