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Порошенко: ми щоденно працюємо над прискоренням членства України в ЄС

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Понеділок 20 червня 2022 16:14
Порошенко: ми щоденно працюємо над прискоренням членства України в ЄС Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що "Європейська солідарність" щоденно працює над тим, щоб Україна стала членом Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Порошенка.

"Вікно можливості зараз для України відкрите. І саме тому сьогоднішній день в парламенті був дуже важливий. Європейська інтеграція для України не менш важлива, ніж зброя", - заявив Порошенко.

Він вважає, що Україна має довести відповідність Копенгагенським критеріям. В першу чергу - це демократія, верховенство права та права людини.

"Рішення про голосування за Стамбульську конвенцію, антикорупційна стратегія, яка була розроблена за моїх часів, коли була створена незалежна антикорупційна інфраструктура, призначені незалежний директор НАБУ і незалежний Антикорупційний прокурор САП - усе це було зроблено для того, щоб штовхнути країну вперед по євроінтеграційному напрямку", - додає Порошенко.

Політик переконаний, що і влада, і наші політичні сили сьогодні і далі можуть продемонструвати об‘єднання і щодо перемоги над країною-агресором, і щодо реалізації європейських та євроатлантичних інтеграційних процесів.

"Дуже великий внесок зробила Україна - у першу чергу український народ, українські Збройні Сили, які продемонстрували важливість для Європи членства України. Я думаю, що цей статус - це є нагорода для українців, які віддали і віддають свої життя за вільну суверенну, незалежну європейську державу", - наголосив Порошенко.

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