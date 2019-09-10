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Порошенко: "Европейская солидарность" официально присоединилась к ЕНП

Новости » Политика    10.09.2019 - 13:51
Порошенко: "Европейская солидарность" официально присоединилась к ЕНП
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко приветствует вступление ЕС в Европейскую народную партию

Пятый президент Петр Порошенко приветствует официальное вступление партии "Европейская солидарность" в крупнейшую и самую влиятельную политическую семью объединенной Европы - Европейскую народную партию. Об этом Порошенко написал в своем Facebook.

"Европейская солидарность" официально вошла в крупнейшую и самую влиятельную политическую семью обьединенной Европы - Европейскую народную партию. Только что ЕНП приняла соответствующее решение. Это признание успешности пяти лет реформ, проводимых нашей командой. Это мандат доверия к Европейской солидарности как проевропейской украинской партии", - написал Порошенко.

При этом он подчеркнул, что присоединение к ЕНП в политсиле рассматривают не только как внутрипартийное событие, а как сигнал признания европейских стремлений Украины, ее желания присоединиться к ЕС и НАТО, поскольку "только членство в этих двух союзах гарантирует нам мир и безопасность".

"Европейская народная партия стоит бок о бок с Украиной в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность. Новый формат сотрудничества с ней дает нам новые возможности отстаивать европейский и евроатлантический выбор Украины", - добавил политик.

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Новости Украины Порошенко ПетрЕвропейская народная партияЕвропейская солидарность
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