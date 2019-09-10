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Порошенко: "Європейська солідарність" офіційно приєдналася до ЄНП

Новини » Політика    10.09.2019 - 13:51
Порошенко: "Європейська солідарність" офіційно приєдналася до ЄНП
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко вітає вступ ЄС до Європейської народної партії

П'ятий президент Петро Порошенко привітав офіційний вступ партії "Європейська солідарність" до найбільшої і найвпливовішої політичної родини об'єднаної Європи - Європейської народної партії. Про це Порошенко написав на своєму Facebook.

"Європейська солідарність" офіційно увійшла до найбільшої і найвпливовішої політичої родини об'єднаноі Європи - Європейської народної партії. Щойно ЄНП ухвалила відповідне рішення. Це визнання успішності п’яти років реформ, які здійснювалися нашою командою. Це мандат довіри до Європейської солідарності як проєвропейської української партії", - написав Порошенко.

При цьому він наголосив, що приєднання до ЄНП у політсилі розглядають не лише як внутрішьнопартійну подію, а як сигнал визнання європейських прагнень України, її бажання приєднатися до ЄС та НАТО, оскільки "лише членство в цих двох союзах гарантує нам мир та безпеку".

"Європейська народна партія стоїть пліч-о-пліч з Україною у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Новий формат співпраці з нею дає нам нові можливості відстоювати європейський та євроатлантичний вибір України", - додав політик.

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Новини України Порошенко ПетроЕвропейская народная партияЄвропейська солідарність
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