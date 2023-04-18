Порошенко: Єврокомісія має викупити українське зерно для гуманітарних потреб

Він також пропонує Європейській комісії викупити українське зерно для гуманітарних потреб, а також терміново продовжити безмитний режим для українського експорту.

"Я вважаю, що протягом короткого часу ми маємо отримати два рішення. Рішення перше - що ми розблокуємо український експорт і припиняться зупинки українських вантажівок. Я не маю сумніву, що це буде по більшості товарів. Єдине, що залишається під загрозою, це зерно. І в цьому випадку я вважаю, буде справедливим, якщо Європейська комісія викупить це зерно для своїх гуманітарних місій. Мова йде про сотні мільйонів євро. Відбудеться це чи ні - в тому числі залежить від активності і наполегливості, компетентності і професіоналізму дій української влади", - заявив Порошенко.

Він також заявив, що стурбований абсолютно незаконним розвитком подій щодо необґрунтованого, одностороннього запровадження декількома країнами ЄС заборони на імпорт української сільськогосподарської продукції.

"Це болючий удар, оскільки аграрна продукція складає понад 50% всього українського експорту. У нас зруйнована металургійна промисловість, зруйнована війною хімічна промисловість. Аграрна продукція складає основу і надходжень до бюджету, і позицій по валютному курсу, і по платіжному балансу, і робочі місця. Це матиме надзвичайно серйозні наслідки", - додав Порошенко.

"Я сподіваюся, що найближчим часом це буде врегульовано, якщо дії наші будуть максимально компетентні і рішучі. Сьогодні весь український уряд має бути в країнах ЄС, переконувати. Треба організувати виступи в парламентах, треба організувати спільне онлайн - засідання урядів для того, щоб використати всі аргументи - правові, політичні, аргументи солідарності, які дозволять захистити Україну", - резюмував політик.