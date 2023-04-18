Порошенко: Еврокомиссия должна выкупить украинское зерно для гуманитарных нужд

Он предлагает Европейской комиссии выкупить украинское зерно для гуманитарных нужд, а также срочно продлить беспошлинный режим для украинского экспорта.

"Я считаю, что в течение короткого времени мы должны получить два решения. Решение первое - что мы разблокируем украинский экспорт и прекратятся остановки украинских грузовиков. Я не сомневаюсь, что это будет по большинству товаров. Единственное, что остается под угрозой, это зерно. И в этом случае я считаю, будет справедливо, если Европейская комиссия выкупит это зерно для своих гуманитарных миссий. Речь идет о сотнях миллионов евро. Произойдет это или нет - в том числе зависит от активности и настойчивости, компетентности и профессионализма действий украинской власти", - заявил Порошенко.

Он также заявил, что обеспокоен абсолютно незаконным развитием событий по необоснованному, одностороннему введению несколькими странами ЕС запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

"Это болезненный удар, поскольку аграрная продукция составляет более 50% всего украинского экспорта. У нас разрушена металлургическая промышленность, разрушена войной химическая промышленность. Аграрная продукция составляет основу и поступлений в бюджет, и позиции по валютному курсу, и по платежному балансу, и рабочие места. Это будет иметь очень серьезные последствия", - добавил Порошенко.

"Я надеюсь, что в ближайшее время это будет урегулировано, если действия наши будут максимально компетентны и решительны. Сегодня все украинское правительство должно быть в странах ЕС, убеждать. Надо организовать выступления в парламентах, нужно организовать совместное онлайн-заседание правительств для того, чтобы использовать все аргументы - правовые, политические, аргументы солидарности, которые позволят защитить Украину", - резюмировал политик.