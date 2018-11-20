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Порошенко: двері НАТО та ЄС відкриті для України

Новини » Політика    20.11.2018 - 16:18
Порошенко: двері НАТО та ЄС відкриті для України
Фото: Порошенко під час робочої поїздки до Черкас (president.gov.ua)

Президент переконаний, що крок за кроком Україна наближається до членства в ЄС та НАТО

Україна зробила свій геополітичний вибір і двері НАТО та Європейського союзу для нашої держави є відкритими. Про це заявив президент України Петро Порошенко на зустрічі з громадсько-політичним активом Черкаської області, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента

Порошенко зазначив, що Україна з кожним днем все сильніше наближається до членства в ЄС та НАТО.

"Ми крок за кроком наближаємося до членства в Євросоюзі і до членства в НАТО. І не вірте тим скептикам, які кажуть, що цього ніколи не буде", - сказав президент.

Він також повідомив, що українська делегація повернулася з сесії Парламентської Асамблеї НАТО, а міністр закордонних справ України повернувся з засідання комісії стратегічного партнерства Україна-США, про проведення якого було домовлено під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"І там, і там було чітко заявлено - двері НАТО для України відкриті",  - сказав Порошенко.

Нагадаємо, раніше президент повідомив, що найближчими днями Конституційний суд розгляне питання президентської ініціативи включення до Основного закону положень щодо членства в ЄС та НАТО, а Верховна рада України, в свою чергу, проголосує ці зміни до Конституції України.

Раніше спікер парламенту Андрій Парубій заявляв, що у разі отримання висновку Конституційного суду до середи, Верховна рада зможе розглянути питання закріплення курсу України до вступу в НАТО та ЄС у Конституції у четвер, 22 листопада.

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