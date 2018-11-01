Порошенко: дорогу Запоріжжя-Маріуполь побудують за рахунок німецьких кредитів

Фото: Ангела Меркель та Петро Порошенко (РБК-Україна)

Гроші на нову дорогу візьмуть з німецького кредиту в 0,5 млрд євро

Дорогу між Запоріжжям і Маріуполем побудують за рахунок коштів, які виділила Німеччина на підтримку української економіки. Про це на прес-конференції за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив президент Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко нагадав, що раніше німецький уряд виділив 0,5 млрд євро на кредит для підтримки української економіки.

"Сьогодні я озвучив пропозицію, яка була прийнято, що частина цих коштів має бути використана на кредит для будівництва дороги Запоріжжя-Маріуполь. Тому що нашим пріоритетом є розвиток інфраструктури звільненого Донбасу", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що Німеччина розглядає можливість фінансування будівництва першого автобану в Україні.

"Мабуть, це буде дорога Маріуполь-Запоріжжя. І він стане першим справжнім автобаном в Україні, побудованим за всіма вимогами ЄС", - підкреслив міністр.

Відзначимо, вчора Кабінет міністрів схвалив угоду про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW).