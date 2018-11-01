ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Порошенко: дорогу Запоріжжя-Маріуполь побудують за рахунок німецьких кредитів

Новини » Політика    01.11.2018 - 15:56
Фото: Ангела Меркель та Петро Порошенко (РБК-Україна)
Фото: Ангела Меркель та Петро Порошенко (РБК-Україна)

Гроші на нову дорогу візьмуть з німецького кредиту в 0,5 млрд євро

Дорогу між Запоріжжям і Маріуполем побудують за рахунок коштів, які виділила Німеччина на підтримку української економіки. Про це на прес-конференції за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив президент Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко нагадав, що раніше німецький уряд виділив 0,5 млрд євро на кредит для підтримки української економіки.

"Сьогодні я озвучив пропозицію, яка була прийнято, що частина цих коштів має бути використана на кредит для будівництва дороги Запоріжжя-Маріуполь. Тому що нашим пріоритетом є розвиток інфраструктури звільненого Донбасу", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що Німеччина розглядає можливість фінансування будівництва першого автобану в Україні.

"Мабуть, це буде дорога Маріуполь-Запоріжжя. І він стане першим справжнім автобаном в Україні, побудованим за всіма вимогами ЄС", - підкреслив міністр.

Відзначимо, вчора Кабінет міністрів схвалив угоду про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW).

Росія має піти геть з України, - Порошенко Меркель заявила про безальтернативність мінських угод
Новини України Порошенко ПетроЗапоріжжяМаріупольАнгела Меркель
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся