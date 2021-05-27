Порошенко в Донецкой области передал горно-штурмовой бригаде комплект видеонаблюдения

Отмечается, что в комплекте - камеры наблюдения для 9 взводних опорных пунктов, которые будут объединены в единую сеть, информация будет также поступать и на ротный опорный пункт, и в штаб батальона. По словам военных, это позволит четко контролировать перемещение врага и усиливает безопасность бойцов на линии фронта.

"На каждом взводно-опорном пункте, на роте опорном пункте выставляются разные виды камер. Есть и ночное видение, есть и дальность. Не будем раскрывать, на сколько километров, но на много километров. Командир, начиная от взвода и заканчивая батальоном, а мы и до бригады дойдем, имеют абсолютно целостную картину. Уже не надо наблюдателю подниматься вверх. Не надо становиться мишенью для российских снайперов. Постоянно идет круглосуточная фиксация движения вражеских сил по ту сторону фронта", - заявил Порошенко.

Он также сообщил, что с сегодняшнего дня ОО "Справа громад" и другие ветераны начинают краудфандинг с целью приобретения помощи для украинских Вооруженных сил.

Кроме того, Порошенко почтил память погибшего бойца 108-го батальона Алексея Мамчия, возложив цветы на месте его гибели.

"Мы возложили цветы у места, где погиб полтора месяца назад наш боец. Капитан также был ранен, но в строю, в бою. И я от имени всех украинцев, которые заботятся сейчас об армии, желаю вам победы, твердости. С большой благодарностью за ту огромную работу, которую вы делаете", - сказал лидер "ЕС".