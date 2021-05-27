Порошенко у Донецькій області передав гірсько-штурмовій бригаді комплект відеоспостереження

Зазначається, що у комплекті - камери спостереження для 9 взводних опорних пунктів, які будуть об’єднані в єдину мережу, інформація буде також надходити і на ротний опорний пункт, і в штаб батальйону. За словами військових, це дає змогу чітко контролювати переміщення ворога і посилює безпеку бійців на лінії фронту.

"На кожному взводно-опорному пункті, на ротному опорному пункті виставляються різні види камер. Є і нічне бачення, є і дальність. Не будемо розкривати, на скільки кілометрів, але на багато кілометрів. Командир, починаючи від взводу і закінчуючи батальйоном, а ми і до бригади дійдемо, мають абсолютно цілісну картину. Вже не треба спостерігачу підніматися вгору. Не треба ставати мішенню для російських снайперів. Постійно йде цілодобова фіксація руху ворожих сил по той бік фронту", - заявив Порошенко.

Він також повідомив, що від сьогодні ГО "Справа Громад" та інші ветерани починають краудфандинг з метою придбання допомоги для українських Збройних сил.

Крім того, Порошенко вшанував пам’ять загиблого бійця 108-го батальйону Олексія Мамчія, поклавши квіти на місці його загибелі.

"Ми поклали квіти зараз біля місця, де загинув півтора місяця тому наш боєць. Капітан також був поранений, але в строю, у бою. І я від імені всіх українців, які піклуються зараз про армію, бажаю вам перемоги, твердості. З великою вдячністю за ту величезну роботу, яку ви робите", - сказав лідер "ЄС".