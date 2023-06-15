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Порошенко на Донбасі закликав припинити внутрішні конфлікти і зосередитись на підтримці армії

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Четвер 15 червня 2023 17:15
Порошенко на Донбасі закликав припинити внутрішні конфлікти і зосередитись на підтримці армії Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко, який повіз техніку на східний фронт, разом з бійцями 46-ї бригади ДШВ звернувся до українців із закликом припинити внутрішні конфлікти і зосередитись на допомозі Збройним силам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Не менш важливою, ніж міць наших Збройних Сил України, ніж допомога наших партнерів, союзників є наша внутрішня єдність. У нас є один ворог - Путін", - наголосив Порошенко.

Порошенко привіз бригаді техніку, зокрема п’ять лазне-пральних комплексів та гранатометні боєприпаси.

"46-та нарешті отримує повний бригадний комплект лазне-пральних комплексів. Буває таке, що військові місяць можуть залишатися без можливості прийняти душ. А тут на кожен батальйон буде комплекс, і за день може декілька рот попрати форму, і прийняти душ", - говорить Порошенко.

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