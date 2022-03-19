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Порошенко: мы должны вместе принудить Путина к миру

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Суббота 19 марта 2022 20:00
Порошенко: мы должны вместе принудить Путина к миру Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко призвал европейских партнеров объединить усилия для принуждения Владимира Путина к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко в эфире французского телеканала BFMTV.

"Я убежден, что переговоры всегда надо продолжать. И дипломатические средства по остановке огня - это точно то, что мы сейчас нуждаемся. Но для тех, кто проводит переговоры, имею несколько рекомендаций. Первая рекомендация - никаких компромиссов за счет Украины, потому что это слабость, а Путин очень эффективно пользуется слабостью", - заявил Порошенко.

Вторая рекомендация Порошенко - не верить Путину. Ни разу он не сдержал тех обязательств, которые Россия и Путин брали на себя.

"К сожалению, я должен констатировать, что Путин за последние 8 лет, а особенно за последние три года демонстрирует полную неадекватность. Я имею серьезные сомнения в его психическом здоровье. И хочу подчеркнуть, что те, кто думают, что сейчас идет обычная война в Украине, - глубоко ошибаются. Потому что атака Путина на атомные электростанции означает, что элементы атомной угрозы в этой войне уже существуют. Ядерное загрязнение не имеет границ. Оно легко пересекает границы - в том числе и стран НАТО. И тут уже 5 статью не применишь. Если Путин не остановится, если Путин не отведет войска, вы должны делать санкции жестче. Увеличивать военную помощь Украине, делать украинские Вооруженные силы более мощными - и именно через такие механизмы остановить Путина как агрессора", - добавил Порошенко.

Также Порошенко убежден: все зависит от нас с вами. Не перекладывайте ничего на Путина.

"Поучитесь у украинцев, у нас. Какими решительными вы должны стать. Это наша общая война - и я твердо убежден, это будет наша с вами общая победа", - резюмирует Порошенко.

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