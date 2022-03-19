Порошенко: ми маємо разом примусити Путіна до миру

"Я переконаний, що перемовини завжди треба продовжувати. І дипломатичні засоби щодо зупинки вогню - це точно те, що ми зараз потребуємо. Але для тих, хто проводить переговори, маю декілька рекомендацій. Перша рекомендація - ніяких компромісів коштом України, бо це слабкість, а Путін дуже ефективно користується слабкістю", - заявив Порошенко.

Друга рекомендація Порошенка - не вірити Путіну. Жодного разу він не дотримався тих зобов’язань, які Росія і Путін брали на себе.

"На жаль, я маю констатувати, що Путін за останні 8 років, а особливо за останні три роки демонструє повну неадекватність. Я маю серйозні сумніви в його психічному здоров‘ї. І хочу наголосити, що ті, хто думають, що зараз йде звичайна війна в Україні, - глибоко помиляються. Бо атака Путіна на атомні електростанції означає, шо елементи атомної загрози в цій війні вже існують. Ядерне забруднення не має кордонів. Воно легко перетинає кордони - в тому числі і країн НАТО. І тут вже 5 статтю не застосуєш. Якщо Путін не зупиниться, якщо Путін не відведе війська, ви маєте робити санкції жорсткішими. Збільшувати військову допомогу Україні, робити українські Збройні сили більш потужнішими - і саме через такі механізми зупинити Путіна як агресора", - додав Порошенко.

Також Порошенко переконаний: усе залежить від нас з вами. Не перекладайте нічого на Путіна.

"Повчіться в українців, у нас. Якими рішучими ви маєте стати. Це наша спільна війна - і я твердо переконаний, це буде наша з вами спільна перемога", - резюмує Порошенко.