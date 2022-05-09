Порошенко: депутинизация России и мировой политики - путь к миру и победе над агрессором

"Символично, что нынешний День Европы Евросоюз посвящает именно нашему государству как символу борьбы за европейские ценности. Очень важно, что друг Украины, с которым мы очень плодотворно работали во время моей каденции, президент США Джо Байден именно сегодня в 21:45 по Киеву подписывает закон о ленд-лизе", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что депутинизация России предусматривает больше действенной международной солидарности и поддержки Украины, консолидация антипутинской коалиции.

"Более разрушительные санкции против России. Каждый день - новые санкции. Впервые ЕС начинает наступление на энергетические позиции России в Европе, в частности в вопросе нефтезависимости. Нефть и газ в руках Кремля - это оружие, и наконец это все поняли. Главное, чтобы шестой санкционный пакет Евросоюза был как можно быстрее запущен", - добавил Порошенко.

Еще один шаг - предоставление Украине новых оборонительных и наступательных вооружений.

"Спасибо американским друзьям за принятое решение о ленд-лизе! Мы инициировали его еще в 2014 году; убеждали международных партнеров. Призываю лидеров всех демократических стран мира последовать примеру Соединенных Штатов и принять соответствующие решения в своих парламентах", говорит Порошенко.

Также, по его мнению, создание Трастового Фонда солидарности с Украиной открывает путь к "Плану Маршалла 2.0". Кроме того, он призывает союзников ускорить членство Украины в ЕС и НАТО.

"Предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС до конца 2022 года, а также Плана действий по членству в НАТО как можно быстрее. Для Украины вполне понятно, что только членство в НАТО является единственной действенной гарантией нашей безопасности. Ведь там, где НАТО - там мир и процветание. А там, где Россия - там война и разруха", - отмечает политик.

Порошенко также анонсировал, что планирует лично обсудить вопрос предоставления Украине статуса кандидата на Конгрессе и Саммите Европейской народной партии в Роттердаме 31 мая - 1 июня.