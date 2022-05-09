Порошенко: депутінізація Росії та світової політики - шлях до миру і перемоги над агресором

"Символічно, що цьогорічний День Європи Євросоюз присвячує саме нашій державі як символу боротьби за європейські цінності. Дуже важливо, що друг України, з яким ми дуже плідно працювали під час моєї каденції, президент США Джо Байден саме сьогодні о 21:45 за Києвом підписує закон про ленд-ліз", - заявив Порошенко.

Він також наголосив, що депутінізація Росії передбачає більше дієвої міжнародної солідарності та підтримки України, консолідація антипутінської коаліції.

"Більш руйнівні санкції проти Росії. Кожен день - нові санкції. Вперше ЄС починає наступ на енергетичні позиції Росії в Європі, зокрема у питанні нафтозалежності. Нафта і газ в руках Кремля - це зброя, і нарешті це всі зрозуміли. Головне, щоб шостий санкційний пакет Євросоюзу було якнайшвидше запущено", - додав Порошенко.

Ще один крок - надання Україні нових оборонних та наступальних озброєнь.

"Дуже дякую американським друзям за ухвалене рішення про ленд-ліз! Ми ініціювали його ще у 2014 році; переконували міжнародних партнерів. Закликаю лідерів усіх демократичних країн світу наслідувати приклад Сполучених Штатів і ухвалити відповідні рішення у своїх парламентах", говорить Порошенко.

Також, на його думку, створення Трастового Фонду солідарності з Україною відкриває шлях до "Плану Маршалла 2.0". Крім того, він закликає союзників прискорити членство України в ЄС і НАТО.

"Надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС до кінця 2022 року, а також Плану дій щодо членства в НАТО якнайшвидше. Для України є цілком зрозумілим, що лише членство в НАТО є єдиною дієвою гарантією нашої безпеки. Адже там, де НАТО - там мир і процвітання. А там, де Росія - там війна і розруха", - зазначає політик.

Порошенко також анонсував, що планує особисто обговорити питання надання Україні статусу кандидата на Конгресі та Саміті Європейської народної партії у Роттердамі 31 травня - 1 червня.