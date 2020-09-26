Порошенко в День Краматорска призвал Донбасс противостоять реваншу

Краматорск стал одним из первых освобожденных городов Донбасса, и теперь является эпицентром украинства в регионе.

Об этом заявил пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в Facebook по случаю Дня города.

По его мнению, все патриотические силы объединиться против угрозы пророссийского реванша и не дать пятой колонне Кремля зайти в местные органы власти под личиной "крепких хозяйственников".

"Это город, который возник на казацких землях, на границе Слободской Украины и Дикого поля... Которое на добротном украинском грунте вобрало в себя представителей многих культур, которые приехали развивать Донбасс. Город, который на сегодня является динамичным, энергичным и в какой-то степени феноменальный", - отметил Порошенко.

По его словам, Краматорск разрушает все навязанные извне стереотипы о Донбассе.

"И всем украинцам я бы советовал хотя бы раз посетить его. Мы ценим Краматорск за тот неоценимый вклад, который город делает в экономическое развитие государства как мощный центр машиностроения", - говорит Порошенко.

Он также подчеркивает, что мы помним и будем беречь память о замученном и убитом боевиками Степане Чубенко. О героях Небесной сотни Сергее Бондареве и Иване Пантелееве. О всех патриотах-краматорчан, которые совершили, каждый свой, подвиг во имя Украины.

"Как лидер партии настоящего мира, желаю вам, прежде всего, конечно же, мира. Верю, что дипломатическим путем мы заставим Путина убраться с украинского Донбасса и украинского Крыма. Но будьте осторожны. Знайте, что перспективу надежного мира ставит под угрозу пятая колонна в виде ОПЗЖ. Они действуют в интересах Кремля. Прикрываясь хозяйственными лозунгами, стремятся зайти в органы местного самоуправления. И уже с тех позиций - попытаться еще раз реанимировать проект так называемой Новороссии. ОПЗЖ - это именно те "голуби мира", от которых падает тень российского двуглавого орла", - отметил Порошенко.

Лидер политсилы призвал всех патриотов Украины объединиться вокруг единой мощной проевропейской украинской политической силы.

"Сердечно поздравляю вас с Днем города, которому исполняется 152 года. Я на 97 лет моложе, мне сегодня только 55. Мне приятно от того, что мой день рождения совпал с днем рождения украинского Краматорска", - констатировал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краматорске отменили проведение празднований Дня города, который был запланирован на 26 сентября. Мэр города отправился на самоизоляцию из-за подозрения на коронавирус.