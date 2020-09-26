Порошенко у День Краматорська закликав Донбас протистояти реваншу

Краматорськ став одним з перших звільнених міст Донбасу, і тепер є епіцентром українства в регіоні.

Про це заявив п’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко у Facebook з нагоди Дня міста.

На його думку, усі патріотичні сили єднатися проти загрози проросійського реваншу і не дати п’ятій колоні Кремля зайти у місцеві органи влади під личиною "міцних господарників".

"Це місто, яке виникло на козацьких землях, на межі Слобідської України і Дикого поля… Яке на добротному українському грунті увібрало у себе представників багатьох культур, які приїхали розвивати Донбас. Місто, яке на сьогодні є динамічним, енергійним і якоюсь мірою феноменальним", - зазначив Порошенко.

За його словами, Краматорськ руйнує всі нав’язані ззовні стереотипи про Донбас.

"І всім українцям я радив би хоча б раз відвідати його. Ми цінуємо Краматорськ за той неоціненний внесок, який місто робить в економічний розвиток держави як потужний центр машинобудування", - говорить Порошенко.

Він також наголошує, що ми пам’ятаємо і будемо берегти пам’ять про закатованого і вбитого бойовиками зовсім юного Степана Чубенка. Про героїв Небесної сотні Сергія Бондарєва та Івана Пантелеєва. Про всіх патріотів-краматорчан, які здійснили, кожен свій, подвиг в ім’я України.

"Як лідер партії справжнього миру, бажаю вам насамперед, звичайно ж, миру. Вірю, що дипломатичним шляхом ми примусимо Путіна забратися геть з українського Донбасу і з українського Криму. Але будьте обережні. Знайте, що перспективу надійного миру ставить під загрозу п’ята колона у вигляді ОПЗЖ. Вони діють в інтересах Кремля. Прикриваючись господарськими гаслами, прагнуть зайти в органи місцевого самоврядування. І вже з тих позицій - спробувати ще раз реанімувати проект так званої Новоросії. ОПЗЖ - це саме ті "голуби миру", від яких падає тінь російського двоголового орла", - зауважив Порошенко.

Лідер політсили закликав усіх патріотів України гуртуватися навколо єдиної потужної проєвропейської української політичної сили.

"Сердечно вітаю вас з Днем міста, якому виповнюється 152 роки. Я на 97 років молодший, мені сьогодні лише 55. Мені приємно від того, що мій день народження співпав з днем народження українського Краматорська", - констатував Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Краматорську скасували проведення святкувань Дня міста, який був запланований на 26 вересня. Мер міста вирушив на самоізоляцію через підозру на коронавірус.