Порошенко о деле генерала Назарова: в генштабе РФ потирают руки

Дело генерала Назарова - это прецедент, который может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности Украины.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Facebook.

Он подчеркнул, что для Кремля перекладывание ответственности на украинского военного - это идеальный вариант избежания наказания за военные преступления.

"Я внимательно слежу за делом генерала Назарова. Понимаю ее нравственную и правовую сложность. Чувствую общественный резонанс. Разделяю боль родных украинских воинов, которые погибли на борту ИЛ-76. Их убил Путин. Более того, он и дальше собирается воевать с Украиной", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко убежден, в российском Генштабе потирают руки - ответственность за российское преступление переведено на украинского генерала.

"Идеальный вариант для агрессора. А вагнеровцев, среди которых были и те, кто непосредственно причастен к сбитию самолетов - вернули Путину. За считанные часы до того, как те должны были оказаться в руках украинского правосудия", - добавляет политик.

Напомним, самолет Ил-76 с 40 военнослужащими и 9 членами экипажа на борту был сбит боевиками 14 июня 2014 года на территории Луганской области. Все, кто был в самолете, погибли.

27 марта 2017 года суд в деле о сбитом Ил-76 признал виновным в "небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжким последствиям" генерал-майора Виктора Назарова, который отвечал за отправку самолета и на момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции.

Назарова был приговорен к 7 годам тюремного заключения, однако он подал апелляцию. В ноябре 2018 года суд решил рассмотреть его апелляцию сначала, в том числе заново провести экспертизу. Сейчас военная экспертиза длилась почти год.

В августе 2019 года начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак подписал рапорт об увольнении из ВСУ генерал-майора Виктора Назарова, признанного виновным в гибели украинских военных во взбитом боевиками на Донбассе самолете Ил-76. 5 августа Назаров заявил, что подал рапорт об увольнении из ВСУ по собственному желанию.