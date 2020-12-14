Порошенко про справу генерала Назарова: у генштабі РФ потирають руки

Справа генерала Назарова - це прецедент, який може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності України.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у Facebook.

Він наголосив, що для Кремля перекладання відповідальності на українського військового - це ідеальний варіант уникнення покарання за військові злочини.

"Я уважно стежу за справою генерала Назарова. Розумію її моральну і правову складність. Відчуваю суспільний резонанс. Поділяю і біль рідних українських воїнів, які загинули на борту ІЛ-76. Їх убив Путін. Щобільше, він і далі збирається воювати з Україною", - наголосив Порошенко.

Порошенко переконаний, у російському Генштабі потирають руки - відповідальність за російський злочин перекладено на українського генерала.

"Ідеальний варіант для агресора. А вагнерівців, серед яких були і ті, хто безпосередньо причетний до збиття літаків - повернули Путіну. За лічені години до того, як ті мали опинитись в руках українського правосуддя", - додає політик.

Нагадаємо, літак Іл-76 з 40 військовослужбовцями і 9 членами екіпажу на борту було збито бойовиками 14 червня 2014 року на території Луганської області. Всі, хто був у літаку, загинули.

27 березня 2017 року суд у справі про збитий Іл-76 визнав винним в "недбалому ставленні до служби, скоєному в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків" генерал-майора Віктора Назарова, який відповідав за відправку літака і на момент трагедії був начальником штабу антитерористичної операції.

Назарова було засуджено до 7 років ув'язнення, проте він подав апеляцію. У листопаді 2018 року суд вирішив розглянути його апеляцію спочатку, у тому числі наново провести експертизу. Наразі військова експертиза тривала майже рік.

У серпні 2019 року начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак підписав рапорт про звільнення із ЗСУ генерал-майора Віктора Назарова, визнаного винним у загибелі українських військових у збитому бойовиками на Донбасі літаку Іл-76. 5 серпня Назаров заявив, що подав рапорт про звільнення із ЗСУ за власним бажання.